Вратарь киевского "Динамо" Коваль будет выступать за саудовский «Аль-Фатех»

Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на 1 год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.

Голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль ближайший год проведет в Саудовской Аравии. Вратарь будет выступать в клубе «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев). Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на 1 год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока. 25-летний Максим Коваль защищает цвета «Динамо» с 2010 года.

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