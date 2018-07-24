Вратарь киевского "Динамо" Коваль будет выступать за саудовский «Аль-Фатех»
11:06, 24 июля 2018Футбол
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Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на 1 год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.
Максим Коваль сменил "Динамо" на Саудовский клуб / prosport.tsn.ua
Голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль ближайший год проведет в Саудовской Аравии.
Вратарь будет выступать в клубе «Аль-Фатех», сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев).
Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на 1 год с опцией полноценного трансфера игрока по истечении этого срока.
25-летний Максим Коваль защищает цвета «Динамо» с 2010 года.
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