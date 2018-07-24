Защитник сборной Украины Соболь может перейти в клуб испанской Ла Лиги

Игроком донецкого "Шахтера" интересуется "Леганес".

Украинский защитник Эдуард Соболь может продолжить карьеру в клубе испанской Ла Лиги.

По информации FootballHub, защитник Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь интересует Леганес.

Украинец может перейти в испанский клуб на смену Диего Рико.

Испанским защитником заинтересовалась Боруссия, и по информации СМИ, предлагает за защитника 18 миллионов. В случае продажи Рико, руководство видит в Соболе игрока, который достойно заменит испанца. Дортмундцы хотят купить Рико на место Дурма, который, в свою очередь, ушел из клуба этим летом в английский Хаддерсфилд.

Эдуард Соболь последний сезон провел на правах аренды в чешской Славии.