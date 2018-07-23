Донецкий "Шахтер" наградили золотыми медалями чемпионов Украины-2018

Церемония награждения прошла в столичном Доме футбола.

23 июля в Киеве состоялось награждение «Шахтера» золотыми медалями чемпионата Украины – 2017/18

В торжественной церемонии в Доме футбола приняли участие президент ФФУ Андрей Павелко и первый заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский, сообщает официальный сайт "горняков".

– Сегодня мы подводим итог, ставим восклицательный знак в сезоне-2017/18 и награждаем чемпиона. Президент Премьер-лиги Томас Гримм выступил с инициативой провести церемонию в торжественной обстановке, и мы надеемся, что сделаем ее традиционной, – отметил Маркиян Ключковский. – Уважаемые чемпионы! Поздравляем вас с непростым, замечательным, большим достижением. Продолжайте выступать на таком же высоком уровне. Желаем футболистам здоровья: пусть ваша карьера длится как можно дольше. Радуйте болельщиков своей прекрасной игрой. Отличных эмоций, интриги и результатов в новом сезоне. Желаем достойно представить Украину в Лиге чемпионов, где вся страна будет держать за вас кулаки. Успехов!

В свою очередь, президент ФФУ Андрей Павелко отметил: "Хочу поздравить «Шахтер», руководство и президента Рината Ахметова, который вкладывает душу и сердце в развитие клуба, – сказал Андрей Павелко. – Желаю, чтобы следующее чемпионство мы праздновали на «Донбасс Арене» в украинском Донецке, чтобы мы все вернулись и провели там лучшие матчи, особенно в Лиге чемпионов. Сегодня у вас есть прекрасная возможность представить страну и проявить сильнейшие качества в этом турнире. Желаем улучшить результат и дойти до финального матча в Мадриде. Уверен, в новом сезоне мы увидим прекрасный футбол в вашем исполнении. В сложное время без своего стадиона и родных болельщиков вы выигрываете золотые медали и Кубок. Это историческое достижение, которое покоряется самым сильным и смелым, и футбольный клуб «Шахтер» – именно такой. Благодарим вас! Уверен, вы не снизите планку и будете ставить наивысшие цели".

«Горняки» получили золотые медали сезона-2017/18, а капитан команды Тайсон поднял чемпионский кубок.

С речью выступил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин:

– Уважаемые коллеги, друзья! Хочу поблагодарить президента ФФУ и вице-президента Премьер-лиги. Для нас большая честь и ответственность быть частью футбольной семьи. Мы тоже очень рады вносить свой вклад в развитие украинского футбола. Поздравляю наших болельщиков с одиннадцатым чемпионством. Благодарим всех, кто поддерживает нас в Харькове и других городах Украины. Большое спасибо болельщикам, находящимся в нашем родном Донецке. Я благодарю Паулу Фонсеку, тренерский штаб и футболистов за то, что они показали сильный, яркий футбол и по праву заслужили это чемпионство. Конечно, хочу поздравить президента клуба, который всей душой и сердцем постоянно с командой. Без его поддержки, внимания и заботы мы не достигли бы таких результатов. Начинается новый сезон. Как любит говорить наш президент, самое важное чемпионство – следующее. Поэтому клуб сделает все возможное и будет 24 часа в сутки работать на достижение этой цели. Летом к нам присоединилась плеяда молодых и очень талантливых игроков – желаю, чтобы они как можно быстрее адаптировались и начали показывать мировой уровень футбола. А ФФУ, Премьер-лиге и всем нам желаю, чтобы совместная работа делала каждый последующий чемпионат Украины сильнее. Всем большое спасибо!

Последним слово взял главный тренер команды Паулу Фонсека:

Добрый день! Прежде всего хочу поблагодарить УПЛ и ФФУ за великолепную церемонию и заслуженный трофей. В успешном сезоне-2017/18 мы выиграли абсолютно все внутренние трофеи. Мы находимся в сложных условиях, далеко от родного дома, но продолжаем побеждать – это приятно. Большая часть успеха посвящается президенту нашего клуба, который живет футболом, любит эту игру.

Благодарю руководство, администрацию клуба за поддержку в течение года – они делали так, чтобы у команды было все для успеха. Благодарю главных героев сезона: своих игроков, тренерский штаб и абсолютно всех сотрудников, которые провели сложнейшую и великолепную работу. Также хочу вспомнить тех, кто по разным причинам не может быть сейчас с нами, но внес огромный вклад в чемпионском сезоне. Я назову четыре важных имени. Во-первых, наш постоянный, вечный капитан – Дарио Срна. Он не здесь, но всегда будет в нашем сердце и среди нас. Дарио – символ «Шахтера», и огромная составляющая этого успеха принадлежит ему. Наш король нападающих – Факундо Феррейра. Он провел фантастический сезон: забить 30 голов непросто, его вклад был поистине огромным. Хочу отметить еще одного важнейшего футболиста – Бернарда. Жизнь продолжается, у каждого свой путь, однако проделанная им работа великолепна. Фред провел превосходный сезон и еще раз доказал, что «Шахтер» продолжает экспортировать отличных игроков в клубы-гранды. Благодарю ребят от имени команды.

Мы будем делать все для того, чтобы снова получить золотые медали на этом же месте через год. С таким желанием мы входим в новый сезон. Президент Федерации сказал о Лиге чемпионов… Думаю, мы всегда должны говорить о великолепной кампании, проведенной в минувшем сезоне. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что в Лиге чемпионов мы представляем не только «Шахтер», а и весь украинский футбол. Имидж, который передал наш клуб, очень важен для страны и эволюции ее футбола. Что мы пообещаем? Максимальную концентрацию и наилучшую работу, чтобы продолжать заставлять украинцев гордиться, превозносить на высочайший уровень украинский футбол и, конечно же, имя «Шахтера».

В завершение я не могу не сказать о великолепной поддержке команды – о наших болельщиках. Этот титул также посвящается им. Огромное спасибо! Надеюсь в следующем году повторять здесь эту же речь.

Уже в среду, 25 июля, «Шахтер» проведет матч 1-го тура УПЛ сезона-2018/19. В Чернигове «оранжево-черные» встретятся с «Десной». Начало игры - в 19.00.