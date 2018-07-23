Тренер "Динамо" Хацкевич: пока никакой информации по «Славии» у нас нет

Наставник киевлян поделился первыми эмоциями после жеребьевки квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал короткий комментарий после того, как стал известен соперник команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Оппонентом вице-чемпиона Украины стала пражская «Славия», сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

"Пока никакой информации по «Славии» у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии, «Викторией» из Плзеня, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу — так быстро информация не собирается", - с улыбкой отметил Хацкевич..

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На вопрос о том, будет ли тренер звонить Руслану Ротаню, который до перехода в «Динамо» в прошлом сезоне выступал именно за «Славию», Хацкевич заметил:

"Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас".

Как сообщал УНИАН, сегодня днем состоялись жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.