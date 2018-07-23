Экс-игрок киевского "Динамо" Вида близок к переходу в «Ливерпуль»

Хорватский легионер турецкого "Бешикташа" может перейти в стан "красных" уже в ближайшее время.

Защитник турецкого «Бешикташа» (Стамбул) Домгой Вида близок к переходу в английский «Ливерпуль».

Представители «красных» уже находятся в Турции, чтобы закрыть сделку по хорвату сообщает Xsport со ссылкой на Sky Sports.

13 июля, когда впервые появилась информация о возможном переходе игрока, называлась приблизительная трансферная стоимость игрока - около 30 миллионов евро.

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Ранее игроком также интересовались еще один английский клуб «Вест Хэм» и испанская «Севилья».

Вида выступает за «Бешикташ» с января 2018 года. До этого он 5 лет играл за киевское «Динамо».

На чемпионате мира-2018 в России широкую огласку получил инцидент, когда после победы сборной Хорватии над Россией в матче 1/4 финала Вида и его экс-партнер по киевскому "Динамо" Огнен Вукоевич (входит в административный штаб сборной Хорватии и "Динамо") записали видеоролик со словами "Слава Украине!". В итоге, Вукоевич был изгнан из команды и оштрафован решением ФИФА, а Вида избежал наказания.