Два украинских клуба узнали соперников по квалификации Лиги Европы

Матчи 3-го квалификационного этапа соревнований состоятся 9 и 16 августа.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунжа второго по значимости еврокубка - Лиги Европы.

По результатам этой жеребьевки определились потенциальные соперники украинских "Зори" Луганск и "Мариуполя", сообщает официальный сайт соревнований.

"Заря" на этой стадии соревнований сыграет с португальской "Брагой". Первый матч пройдет на поле украинской команды, ответный - в Португалии.

В свою очередь, победитель пары 2-го квалификационного раунда "Мариуполь" - "Юргорден" (Швеция) в третьем раунде сойдется с победителем дуэли "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция). Первый матч состоится на поле победителя украино-шведского противостояния.

Матчи 3-го раунда квалификации состоятся 9 и 16 августа.

Перед этим, «Мариуполь» проведет матчи с «Юргорденом» 26 июля дома и 2 августа в гостях.