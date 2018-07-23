Киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией" в квалификации Лиги чемпионов

13:17, 23 июля 2018
Футбол
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"Динамо" начнет свой путь в Лиге чемпионов в августе / uefa.com

Соперником киевского "Динамо" на этом этапе соревнований станет чешская "Славия" из Праги, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи пройдут 7/8 и 14/15 августа. Конкретные дни игр УЕФА опубликует позднее, в течение двух-трех дней.

Первый матч "Динамо" проведет на поле соперника, ответный матч - в Киеве.

В случае победы по сумме двух матчей "Динамо" придется провести еще и раунд-плей-офф, чтобы попасть в основной (групповой) турнир Лиги чемпионов.

В случае поражения команда переместится во второй по значимости еврокубок - Лигу Европы.

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Теги: #жеребьевка#Лига чемпионов#Динамо Киев