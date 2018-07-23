Киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка самого престижного футбольного еврокубка.

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Соперником киевского "Динамо" на этом этапе соревнований станет чешская "Славия" из Праги, сообщает официальный сайт турнира.

Матчи пройдут 7/8 и 14/15 августа. Конкретные дни игр УЕФА опубликует позднее, в течение двух-трех дней.

Первый матч "Динамо" проведет на поле соперника, ответный матч - в Киеве.

В случае победы по сумме двух матчей "Динамо" придется провести еще и раунд-плей-офф, чтобы попасть в основной (групповой) турнир Лиги чемпионов.

В случае поражения команда переместится во второй по значимости еврокубок - Лигу Европы.