Киевское "Динамо" сыграет с чешской "Славией" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
13:17, 23 июля 2018Футбол
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В Ньоне состоялась жеребьевка самого престижного футбольного еврокубка.
"Динамо" начнет свой путь в Лиге чемпионов в августе / uefa.com
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Соперником киевского "Динамо" на этом этапе соревнований станет чешская "Славия" из Праги, сообщает официальный сайт турнира.
Матчи пройдут 7/8 и 14/15 августа. Конкретные дни игр УЕФА опубликует позднее, в течение двух-трех дней.
Первый матч "Динамо" проведет на поле соперника, ответный матч - в Киеве.
В случае победы по сумме двух матчей "Динамо" придется провести еще и раунд-плей-офф, чтобы попасть в основной (групповой) турнир Лиги чемпионов.
В случае поражения команда переместится во второй по значимости еврокубок - Лигу Европы.
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