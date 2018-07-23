Динамо и Заря сегодня узнают первых соперников в еврокубках

В Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда еврокубковых соревнований.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Динамо начнет борьбу с этого раунда Лиги чемпионов, где окажется в числе сеяных, сообщает SportArena.

Возможных соперников у киевлян только трое: Фенербахче (Турция), Стандард (Бельгия) и Славия (Чехия)

В числе несеяных также находится московский Спартак, однако УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские команды в еврокубках.

Четыре победителя раунда выйдут в плей-офф квалификации, где разыграют две путевки в групповой этап. В случае вылета на любой из стадий Динамо продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Также сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, борьбу с которого начнет Заря, оказавшаяся в числе несеяных.

Непосредственно перед жеребьевкой команды / игровые пары (72 участника) будут разбиты на мини-группы, что значительно сузит круг потенциальных соперников.

Точно известно, что команда Юрия Вернидуба не сыграет с российскими Зенитом и Уфой, зато может встретиться с Севильей (Испания), Бешикташем (Турция), Олимпиакосом (Греция), Фейенордом (Нидерланды) или РБ Лейпциг (Германия).

Это же касается и Мариуполя в случае победы во 2-м раунде квалификации над Юргорденом. Первый матч приазовцы проведут в Швеции уже 26 июля.