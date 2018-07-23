Динамо и Заря сегодня узнают первых соперников в еврокубках
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Динамо начнет борьбу с этого раунда Лиги чемпионов, где окажется в числе сеяных, сообщает SportArena.
Возможных соперников у киевлян только трое: Фенербахче (Турция), Стандард (Бельгия) и Славия (Чехия)
В числе несеяных также находится московский Спартак, однако УЕФА по-прежнему разводит украинские и российские команды в еврокубках.
Четыре победителя раунда выйдут в плей-офф квалификации, где разыграют две путевки в групповой этап. В случае вылета на любой из стадий Динамо продолжит борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
Также сегодня состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, борьбу с которого начнет Заря, оказавшаяся в числе несеяных.
Непосредственно перед жеребьевкой команды / игровые пары (72 участника) будут разбиты на мини-группы, что значительно сузит круг потенциальных соперников.
Точно известно, что команда Юрия Вернидуба не сыграет с российскими Зенитом и Уфой, зато может встретиться с Севильей (Испания), Бешикташем (Турция), Олимпиакосом (Греция), Фейенордом (Нидерланды) или РБ Лейпциг (Германия).
Это же касается и Мариуполя в случае победы во 2-м раунде квалификации над Юргорденом. Первый матч приазовцы проведут в Швеции уже 26 июля.