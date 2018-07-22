"Арсенал" проиграл "Львову" в стартовом матче УПЛ

22:30, 22 июля 2018
Футбол
52 0
&quot;Львов&quot; переиграл &quot;Арсенал&quot; на старте чемпионата Украины / upl.ua

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщеат официальный сайт соревнований.

Команда Фабрицио Раванелли не смогла составить конкуренцию другому формальному новичку УПЛ, который ранее играл под названием "Верес" из Ровно.

Гости забили голы в середине первого и начале второго тайма. На 29-й минуте счет открыл Сергей Воронин, а на 50-й - Артур Западня увеличил преимущество гостей вдвое.

Таким образом, "Львов" присоединился к луганской "Заре" и "Александрии", которые выиграли свои матчи и набрали по 3 очка в турнирной таблице.

В понедельник состоится матч "Черноморец" (Одесса) - "Олимпик" (Донецк), а в среду тур завершится играми "Десна" (Чернигов) - "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19#ФК Львов#Арсенал-Киев