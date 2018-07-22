"Заря" обыграла "Мариуполь" в первом матче нового сезона УПЛ

Игра завершилась со счетом 2:1.

В Запорожье завершился стартовый матч 1-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором луганская "Заря" обыграла "Мариуполь".

Игра завершилась со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Номинальные гости более активно начали матч и уже на 10-й минуте заработали право на пенальти. 11-метровый штрафной удар четко реализовал Вячеслав Чурко. Гости сумели сберечь преимущество до конца первого тайма, но во втором рисунок игры полностью поменялся.

Почти сразу же после перерыва, на 50-й минуте, Артем Гордиенко сравнял счет. А героем матча стал другой игрок "Зари" Александр Караваев. На 86-й минуте он отправил мяч в сетку ворот мимо дезориентированного вратаря мариупольцев Худжамова после крайне неудачной скидки головой от Быкова.

Таким образом, "Заря" набрала первые 3 очка в турнирной таблице УПЛ.