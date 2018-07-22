Онлайн-видеотрансляция: "Заря" - "Мариуполь", Премьер-лига, 1-й тур

В Запорожье состоится первый матч чемпионата Украины сезона 2018/19.

В воскресенье стартует чемпионат Украины по футболу сезона 2018/19, где в первой игре сойдутся луганская "Заря" и "Мариуполь".

Первый матч нового сезона УПЛ пройдет в Запорожье, на "Славутич-Арене".

"Заря" горит желанием вернуться в призовую тройку, где пребывала на протяжении последних лет. В сезоне 2017/18 команда Юрия Вернидуба уступила в борьбе за 3-4 места в итоговой турнирной таблице полтавской "Ворскле". Теперь луганчанам предстоит доказывать обоснованность своих претензий на место в Топ-3. А для этого, нужно обязательно набирать очки с первых же туров.

В этом матче "Заря" выглядит номинальным фаворитом, но после летнего межсезонья ситуация могла резко поменяться. Кто фаворит на самом деле - ответит лишь игра.

Матч "Заря" - Мариуполь" начнется на "Славутич-Арена" в Запорожье в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".