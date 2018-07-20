"Шахтер" заложил новую традицию - игроки прибыли на матч Суперкубка в элегантных костюмах

20:54, 20 июля 2018
Футбол
16 0
Игроки "Шахтера" одели новые стильные костюмы / shakhtar.com

На игру с киевским "Динамо" дончане прибыли одетые "с иголочки" и весьма элегантные.

На игроках были модные костюмы темно-синего цвета и галстуки с эмблемой футбольного клуба "Шахтер". В клубе планируют сделать выезды команды на матчи в новом образе на регулярной основе.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтер#Суперкубок Украины