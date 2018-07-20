"Шахтер" заложил новую традицию - игроки прибыли на матч Суперкубка в элегантных костюмах
20:54, 20 июля 2018Футбол
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Команда была одета "с иголочки" перед вылетом на первый матч сезона 2018/19.
Игроки "Шахтера" одели новые стильные костюмы / shakhtar.com
Футболисты донецкого "Шахтера" прилетели на матч Суперкубка Украины в Одессу одетые в стильные костюмы.
На игру с киевским "Динамо" дончане прибыли одетые "с иголочки" и весьма элегантные.
На игроках были модные костюмы темно-синего цвета и галстуки с эмблемой футбольного клуба "Шахтер". В клубе планируют сделать выезды команды на матчи в новом образе на регулярной основе.
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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