"Шахтер" заложил новую традицию - игроки прибыли на матч Суперкубка в элегантных костюмах

Команда была одета "с иголочки" перед вылетом на первый матч сезона 2018/19.

Футболисты донецкого "Шахтера" прилетели на матч Суперкубка Украины в Одессу одетые в стильные костюмы. На игру с киевским "Динамо" дончане прибыли одетые "с иголочки" и весьма элегантные. На игроках были модные костюмы темно-синего цвета и галстуки с эмблемой футбольного клуба "Шахтер". В клубе планируют сделать выезды команды на матчи в новом образе на регулярной основе.

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