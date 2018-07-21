Марлос признан лучшим игроком прошлого сезона УПЛ, Хацкевич - лучшим тренером

Названы лауреаты Премьер-лиги.

В Одессе перед стартом матча за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" были вручены награды лучшим игрокам и тренеру Премьер-лиги в сезоне-2017/18.

Так, полузащитник "Шахтера" Марлос получил приз лучшему футболисту из рук знаменитого форварда "Динамо" и сборной СССР Игоря Беланова.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич признан лучшим наставником среди клубов УПЛ. Приз ему вручил президент ФФУ Андрей Павелко.

Полузащитник киевлян Виктор Цыганков признан лучшим молодым игроком прошлого сезона.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов получил приз лучшему стражу ворот в УПЛ.