Шевченко и его помощники подписали новый контракт с ФФУ
Исполком ФФУ принял решение продлить контракты с главным тренером сборной Андреем Шевченко и его помощниками.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.
По его информации, новые контракты с тренерами рассчитаны до 31 июля 2020 года. Перед штабом поставлена задача вывести команду в финальную часть Евро-2020.
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Журналист добавляет, что вскоре в тренерском штабе Шевченко будет пополнение – на место ушедшего в московский "Спартак" Рауля Рианчо придет «топ-специалист с украинским паспортом».
Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством сборная Украины не смогла пройти отбор в финальную часть чемпионата мира-2018, заняв 3-е место в группе и пропустив вперед Исландию и Хорватию.
В штаб сборной Украины, помимо Шевченко, также входят итальянцы Мауро Тассотти и Андреа Малдера.