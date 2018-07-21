Шевченко и его помощники подписали новый контракт с ФФУ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, контракты подписаны до июля 2020 года.

Исполком ФФУ принял решение продлить контракты с главным тренером сборной Андреем Шевченко и его помощниками.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Игорь Бурбас.

По его информации, новые контракты с тренерами рассчитаны до 31 июля 2020 года. Перед штабом поставлена задача вывести команду в финальную часть Евро-2020.

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Журналист добавляет, что вскоре в тренерском штабе Шевченко будет пополнение – на место ушедшего в московский "Спартак" Рауля Рианчо придет «топ-специалист с украинским паспортом».

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года. Под его руководством сборная Украины не смогла пройти отбор в финальную часть чемпионата мира-2018, заняв 3-е место в группе и пропустив вперед Исландию и Хорватию.

В штаб сборной Украины, помимо Шевченко, также входят итальянцы Мауро Тассотти и Андреа Малдера.