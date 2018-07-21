Шахтер - Динамо: история противостояний в Суперкубке Украины

Команды в рамках турнира провели между собой 10 матчей. Счет пока равный - 5-5.

В субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе «Черноморец» состоится поединок за Суперкубок Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», которым традиционно начинается новый футбольный сезон.

В прошлом году победителем этого турнира стал «Шахтер», который победил «Динамо» со счетом 2:0.

Вcего команды сыграли между собой десять матчей в Суперкубке Украины, счет побед равен: пять раз обладателями трофея становились «бело-синие» и пять – «горняки». Следующая игра станет 11-й встречей этих команд в Суперкубке, в которой выяснится, на счету кого из них будет больше побед в этом турнире.

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Но в общем количестве завоеванных трофеев в Суперкубке Украины впереди донецкая команда – восемь, что на два больше, чем у киевлян.

В пяти поединках из десяти – в 2004, 2005, 2007, 2008, 2016 годах – победитель решался в серии пенальти. В этом показателе «Динамо» лидирует, трижды добыв победу в серии послематчевых пенальти. У «Шахтера», в свою очередь, две такие победы. Интересно, что в четырех матчах из пяти счет в основное время был зафиксирован 1:1.

Все матчи «Динамо» (Киев) против «Шахтера» (Донецк) в Суперкубке Украины:

10.07.2004. «Динамо» – «Шахтер» – 1:1 (Гусев, 21 – Левандовски, 76), по пенальти – 6:5 (Шацких, Белькевич, Гусев, Эль-Каддури, Дмитрулин, Шовковский – Левандовски, Стойкан, Рац, Матузалем, Батиста).

09.07.2005. «Динамо» – «Шахтер» – 1:1 (Белькевич, 32 – Элано, 5), по пенальти – 3:4 (Алиев, Гавранчич, Гусев – Жадсон, Рац, Тимощук, Стойкан).

16.07.2006. «Динамо» – «Шахтер» – 2:0 (Маркович, 10, Милевский, 88).

10.07.2007. «Динамо» – «Шахтер» – 2:2 (Михалик, 26, 30 – Гладкий, 14, Ткаченко, 55), по пенальти – 4:2 (Нинкович, Дедечко, Маркович, Морозюк – Фернандиньо, Рац).

15.07.2008. «Шахтер» – «Динамо» – 1:1 (Чигринский, 38 – Милевский, 6), по пенальти – 5:3 (Рац, Срна, Чигринский, Фернандиньо, Брандао – Ярмоленко, Алиев, Нинкович).

05.07.2011. «Шахтер» – «Динамо» – 1:3 (Фернандиньо, 14 – Гусев, 5, пен., Диакате, 32, Милевский, 83).

22.07.2014. «Шахтер» – «Динамо» – 2:0 (Гладкий, 75, Марлос, 90+3).

14.07.2015. «Динамо» – «Шахтер» – 0:2 (Срна, 90+2, пен., Бернард, 90+4).

16.07.2016. «Шахтер» – «Динамо» – 1:1 (Фред, 58 – Вида, 80), по пенальти – 3:4 (Срна, Исмаили, Фред – Антунеш, Морозюк, Хачериди, Мораес).

15.07.2017. «Шахтер» – «Динамо» – 2:0 (Феррейра, 8, 56).

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины-2018 "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня в Одессе. Начало - 21.00.