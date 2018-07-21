Шахтер - Динамо, матч за Суперкубок Украины: где смотреть

11:41, 21 июля 2018
Футбол
323 0
facebook.com

Сегодня, 21 июля, матчем в Одессе между "Шахтером" и "Динамо" начнется футбольный сезон. Две сильнейшие команды страны встретятся в матче за Суперкубок Украины. 

Поединок начнется в 21.00 на одесском стадионе "Черноморец". 

Прямая трансляция матча запланирована сразу на двух каналах - общенациональном телеканале "Украина" и специализированном "Футбол 1". Начало - в 20.50. 

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, кто является фаворитом поединка, по мнению букмекеров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Суперкубок Украины#матч Шахтер - Динамо