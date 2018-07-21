Шахтер - Динамо, матч за Суперкубок Украины: где смотреть

Первая встреча грандов в новом сезоне будет транслироваться на двух телеканалах.

Сегодня, 21 июля, матчем в Одессе между "Шахтером" и "Динамо" начнется футбольный сезон. Две сильнейшие команды страны встретятся в матче за Суперкубок Украины.

Поединок начнется в 21.00 на одесском стадионе "Черноморец".

Прямая трансляция матча запланирована сразу на двух каналах - общенациональном телеканале "Украина" и специализированном "Футбол 1". Начало - в 20.50.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, кто является фаворитом поединка, по мнению букмекеров.