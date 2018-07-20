Юниорская сборная Украины отобрала очки у Англии на Евро-2018 (U-19)
Юниорская сборная Украины по футболу провела матч 2-го тура в финальной части чемпионата Европы среди 19-летних, который проходит в Финляндии. Украинцы сыграли вничью со сверстниками из Англии.
Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 8-й минуте британцы открыли счет после не совсем уверенной игры голкипера "сине-желтых" Кучерука. Тавернье отправил мяч в ворота - 0:1.
Однако в конце первого тайма молодцом себя показал форвард сборной Украины Владислав Супряга, который сделал гол фактически из полумомента. 1:1.
Читайте такжеСборная Украины среди 19-летних обыграла Францию на юниорском Евро
Второй тайм прошел с преимуществом сборной Англии - британцы наседали на владения украинской команды, однако счет больше не изменился.
Напомним, что в 1-м туре украинцы сенсационно обыграли команду Франции - 2:1.
После двух матчей у подопечных Александра Петракова 4 набранных очка и очень хорошие шансы на выход в полуфинал. Для достижения цели "сине-желтым" необходимо не проиграть Турции в заключительном туре группового этапа.
Также по итогам Евро-2018 станут известны участники чемпионата мира-2019 (U-20), которыми станут лучшие пять команд континентального турнира.
Украина U-19 – Англия U-19 1:1
Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.