Юниорская сборная Украины отобрала очки у Англии на Евро-2018 (U-19)

После двух матчей с Францией и Англией у украинских юношей 4 очка!

Юниорская сборная Украины по футболу провела матч 2-го тура в финальной части чемпионата Европы среди 19-летних, который проходит в Финляндии. Украинцы сыграли вничью со сверстниками из Англии.

Поединок завершился со счетом 1:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 8-й минуте британцы открыли счет после не совсем уверенной игры голкипера "сине-желтых" Кучерука. Тавернье отправил мяч в ворота - 0:1.

Однако в конце первого тайма молодцом себя показал форвард сборной Украины Владислав Супряга, который сделал гол фактически из полумомента. 1:1.

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Второй тайм прошел с преимуществом сборной Англии - британцы наседали на владения украинской команды, однако счет больше не изменился.

Напомним, что в 1-м туре украинцы сенсационно обыграли команду Франции - 2:1.

После двух матчей у подопечных Александра Петракова 4 набранных очка и очень хорошие шансы на выход в полуфинал. Для достижения цели "сине-желтым" необходимо не проиграть Турции в заключительном туре группового этапа.

Также по итогам Евро-2018 станут известны участники чемпионата мира-2019 (U-20), которыми станут лучшие пять команд континентального турнира.

Украина U-19 – Англия U-19 1:1

Украина U-19: Кучерук, Бондарь, Миколенко, Конопля, Попов (Снурницын, 73), Хахлев (Чех, 90), Корниенко, Цитаишвили (Ременюк, 62), Дришлюк, Булеца, Супряга.