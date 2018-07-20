Динамо представило троих летних новичков

Бразильцы Че Че и Сидклей, а также украинец Андриевский получили футболки столичного клуба.

Киевское "Динамо" на клубной базе в Конче-Заспе представило новичков, которые присоединились к команде в летнее межсезонье.

В качестве футболистов «бело-синих» на пресс-конференции были представлены украинский полузащитник Александр Андриевский, а также бразильские новички – Сидклей и Че Че.

Все трое символично получили футболки «Динамо» с выбранными номерами на сезон- 2018/19. Че Че будет играть под номером "6", его соотечественник Сидклей выбрал футболку с 17-м номером, а экс-игрок "Зари" Андриевский в "Динамо" будет выступать под 18-м номером, сообщает официальный клубный сайт.

Напомним, что первый матч сезона "Динамо" проведет в субботу, 21 июля, в Одессе, где сразится за Суперкубок Украины с "Шахтером".