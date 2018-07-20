Суд отменил решение об отстранении Милана от еврокубков

15:40, 20 июля 2018
Футбол
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"Милан" допустили к участию в Лиге Европы / acmilanfan.ru

Напомним, знаменитый итальянский клуб был дисквалифицирован на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

CAS удовлетворил апелляцию "Милана". Таким образом, "россо-нери" смогут сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

По информации газеты La Reppublica, юристы «Милана» попросили обратить внимание на исполнение правил финансового фэйр-плей клубами «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

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Теги: #УЕФА#Милан