Суд отменил решение об отстранении Милана от еврокубков
15:40, 20 июля 2018Футбол
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В ближайшем сезоне "россо-нери" сыграют в Лиге Европы.
"Милан" допустили к участию в Лиге Европы / acmilanfan.ru
Спортивный суд Лозанны (CAS) отменил решение Следственной палаты УЕФА об исключении клуба "Милан" из еврокубков.
Напомним, знаменитый итальянский клуб был дисквалифицирован на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.
CAS удовлетворил апелляцию "Милана". Таким образом, "россо-нери" смогут сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.
По информации газеты La Reppublica, юристы «Милана» попросили обратить внимание на исполнение правил финансового фэйр-плей клубами «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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