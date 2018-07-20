Суд отменил решение об отстранении Милана от еврокубков

В ближайшем сезоне "россо-нери" сыграют в Лиге Европы.

Спортивный суд Лозанны (CAS) отменил решение Следственной палаты УЕФА об исключении клуба "Милан" из еврокубков.

Напомним, знаменитый итальянский клуб был дисквалифицирован на два года за нарушение правил финансового фэйр-плей.

CAS удовлетворил апелляцию "Милана". Таким образом, "россо-нери" смогут сыграть в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

По информации газеты La Reppublica, юристы «Милана» попросили обратить внимание на исполнение правил финансового фэйр-плей клубами «Интер», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».