Состоялась жеребьевка 2-го этапа Кубка Украины по футболу

14:25, 20 июля 2018
Футбол
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Матчи второго этапа Кубка Украины состоятся 22 августа / ffu.org.ua

Как сообщает пресс-служба ФФУ, в жеребьевке, которую провели известные в прошлом игроки Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд.

Это, в частности, 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги, а также «Кремень» (Кременчуг) и «Черкасщина-Академия» (Белозерье) как команды первой лиги, перешедшие во вторую лигу.

Кубок Украины. Второй этап

Результаты жеребьевки

«Нива» (Винница) — «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни)

«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Горняк» (Кривой Рог)

«Ингулец» (Петровое) — «Колос» (Ковалевка)

«Минай» (Ужгород) — «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)

«Металлист 1925» (Харьков) — «Оболонь-Бровар» (Киев)

«Сумы» (Сумы) — «Кобра» (Харьков)

«Виктория» (Николаевка) — «Мир» (Горностаевка)

«Черкасщина-Академия» (Белозерье) — «Рух» (Винники)

«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорск)

«Металлург» (Запорожье) — «Днепр-1» (Днепр)

«Таврия-Симферополь» — «Волынь» (Луцк)

«Кремень» (Кременчуг) — «Звезда» (Кропивницкий)

«Балканы» (Заря) — «Николаев» (Николаев)

«Кристалл» (Херсон) — «Агробизнес» (Волочиск)

Базовой датой для проведения матчей этой стадии соревнований 22 августа.

Победители второго этапа попадут в третий этап Кубка Украины, в котором примут участие 6 клубов Премьер-лиги.

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Теги: #Кубок Украины по футболу