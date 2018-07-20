Состоялась жеребьевка 2-го этапа Кубка Украины по футболу
В Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины сезона-2018/2019.
Как сообщает пресс-служба ФФУ, в жеребьевке, которую провели известные в прошлом игроки Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд.
Это, в частности, 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги, а также «Кремень» (Кременчуг) и «Черкасщина-Академия» (Белозерье) как команды первой лиги, перешедшие во вторую лигу.
Кубок Украины. Второй этап
Результаты жеребьевки
«Нива» (Винница) — «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Горняк» (Кривой Рог)
«Ингулец» (Петровое) — «Колос» (Ковалевка)
«Минай» (Ужгород) — «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
«Металлист 1925» (Харьков) — «Оболонь-Бровар» (Киев)
«Сумы» (Сумы) — «Кобра» (Харьков)
«Виктория» (Николаевка) — «Мир» (Горностаевка)
«Черкасщина-Академия» (Белозерье) — «Рух» (Винники)
«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорск)
«Металлург» (Запорожье) — «Днепр-1» (Днепр)
«Таврия-Симферополь» — «Волынь» (Луцк)
«Кремень» (Кременчуг) — «Звезда» (Кропивницкий)
«Балканы» (Заря) — «Николаев» (Николаев)
«Кристалл» (Херсон) — «Агробизнес» (Волочиск)
Базовой датой для проведения матчей этой стадии соревнований 22 августа.
Победители второго этапа попадут в третий этап Кубка Украины, в котором примут участие 6 клубов Премьер-лиги.