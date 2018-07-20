Состоялась жеребьевка 2-го этапа Кубка Украины по футболу

Харьковский "Металлист 1925" будет принимать "Оболонь-Бровар", а "Днепр-1" сыграет на выезде с запорожским "Металлургом".

В Доме футбола состоялась жеребьевка второго этапа Кубка Украины сезона-2018/2019. Как сообщает пресс-служба ФФУ, в жеребьевке, которую провели известные в прошлом игроки Олег Кузнецов и Василий Кардаш, приняли участие 28 команд. Это, в частности, 10 победителей первого предварительного этапа, 16 команд первой лиги, а также «Кремень» (Кременчуг) и «Черкасщина-Академия» (Белозерье) как команды первой лиги, перешедшие во вторую лигу. Кубок Украины. Второй этап Результаты жеребьевки «Нива» (Винница) — «Горняк-Спорт» (Горишные Плавни) «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Горняк» (Кривой Рог) «Ингулец» (Петровое) — «Колос» (Ковалевка) «Минай» (Ужгород) — «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) «Металлист 1925» (Харьков) — «Оболонь-Бровар» (Киев) «Сумы» (Сумы) — «Кобра» (Харьков) «Виктория» (Николаевка) — «Мир» (Горностаевка) «Черкасщина-Академия» (Белозерье) — «Рух» (Винники) «Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорск) «Металлург» (Запорожье) — «Днепр-1» (Днепр) «Таврия-Симферополь» — «Волынь» (Луцк) «Кремень» (Кременчуг) — «Звезда» (Кропивницкий) «Балканы» (Заря) — «Николаев» (Николаев) «Кристалл» (Херсон) — «Агробизнес» (Волочиск) Базовой датой для проведения матчей этой стадии соревнований 22 августа. Победители второго этапа попадут в третий этап Кубка Украины, в котором примут участие 6 клубов Премьер-лиги.

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