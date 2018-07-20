Премьер-лига 2018-19: старые фавориты, дерзкие новички и скандалы межсезонья

Нынешнее межсезонье было как никогда горячим – бушевали трансферные страсти, уходили ведущие игроки ведущих команд, из-за чего казалось, что новый сезон будет безвозвратно потерян, а потенциальные команды-новички УПЛ устраивали настоящие демарши и... снимались с соревнований.

УНИАН, подводя итоги короткого двухмесячного летнего межсезонья, предсказывает, что глобально в украинском футболе ничего не изменится – фавориты будут те же – «Шахтер» и «Динамо». И, скорее всего, киевляне вновь не смогут навязать дончанам серьезную борьбу ни на одной из фронтов – будь-то национальный чемпионат, или Кубок.

Скандал межсезонья

Главной сенсацией летнего межсезонья стал демарш «Полтавы» - далеко не каждый день, и далеко не в каждой стране клуб-новичок элитного дивизиона отказывается играть в сильнейшей лиге своей страны. В Украине же такой прецедент уже есть. Футбольный клуб «Полтава» получил право по итогам прошлого сезона выступать в УПЛ, оформил все необходимый документы, подал их в Лигу, и стал, казалось, полноправным участником элитного дивизиона, но… 20 июня пришла информация, что футбольный клуб «Полтава» снялся с соревнований Премьер-лиги.

"ФК "Полтава" уже прислал соответствующее письмо в украинскую футбольную Премьер-лигу (УПЛ). Причиной демарша стал недопуск к соревнованиям домашней арены клуба - стадиона "Локомотив", - отмечалось в сообщении члена Исполкома ФФУ Артема Франкова в одной из соцсетей.

Парадокс этой ситуации выглядит в том, что еще накануне ФК «Полтава» готова была играть на стадионе «Ворскла», где проводит свои матчи одноименная полтавская команда из УПЛ уже много лет. А стадион «Локомотив» изначально не соответствовал некоторым нормам регламента Премьер-лиги. И об этом в полтавском клубе тоже прекрасно знали. Однако, указали основной причиной своего нежелания выступать в элитной лиге. Логику руководства Полтавы вообще трудно понять. На следующий день, 21 июня, было официально объявлено о расформировании команды. А еще спустя день, 22 июня новость о расформировании команды и прекращении существования ФК «Полтава» подтвердил президент клуба Леонид Соболев. Главная причина – невозможность исполнения Клубом требований Комитета по вопросам стадионов и безопасности ФФУ по устранению недостатков на стадионе «Локомотив». Якобы, из-за подготовки стадиона «Ворскла» к еврокубковым матчам первой полтавской команды, «Полтава» смогла бы провести на этой арене 2-3 игры. А играть в других городах и на других аренах руководство клуба не пожелало.

В этой ситуации в плюсе оказался… одесский «Черноморец». Команда, которая выбыла из УПЛ по спортивному принципу – проиграв в переходных матчах «Полтаве», сумела вернуться в УПЛ кабинетным решением руководства лиги. Разумеется, у болельщиков возникает множество вопросов относительно справедливости решения этой ситуации. Но, по крайней мере, в Одессе хотя бы есть прекрасный стадион и инфраструктура у команды УПЛ. На этой арене даже регулярно проводятся игры Суперкубка. А в наши времена это является большим козырем для любого потенциального участника элитного дивизиона.

Потери и приобретения межсезонья

Нынешнее межсезонье стало большим, хоть и предсказуемым, ударом по главным командам страны. И «Динамо», и «Шахтер» прекрасно понимали, что без массовой ротации в клубах не обойдется. Только для одних эта ротация может пройти более-менее безболезненно, а вот для других может стать настоящим испытанием.

Наконец, потерял своего ведущего игрока еще один клуб. Знаковый переход случился в луганской «Заре», чей вратарь Андрей Лунин перешел в.. мадридский «Реал». Более того, если кто-то сразу подумал, что вратаря купили и автоматически отправят в аренду, то он сильно ошибался. Руководство «Реала» уже обнародовало свою позицию по поводу 19-летнего украинца – если нам не удастся приобрести вратаря сборной Хорватии Даниэля Субашича, Лунин останется в обойме команды. Пока же у Лунина, в любом случае, открываются новые и отличные перспективы в европейском клубном футболе.

Что касается чемпиона Украины, то «Шахтер» в это межсезонье понес колоссальные потери. Ушли ключевые игроки команды –полузащитник Фред (Манчестер Юнайтед) и Бернард, нападающий Факкундо Феррейра (Бенфика). Также покинули донецкий коллектив нападающие Филипп Будковкий (Сошо) и Руслан Фомин (Мариуполь), полузащитник Иван Петряк (Ференцварош) защитники Дарио Срна (Кальяри) и Марсио Азеведо.

Между тем, клуб пошел по старой-доброй проторенной дорожке Мистера. Как и его предшественник Мирча Луческу, Паулу Фонсека заменил одних бразильцев… на других. Благо, португальскому специалисту они ближе по менталитету и отсутствию языкового барьера. Даже на вопрос о разных диалектах португальского языка в Бразилии Фонсека ответил, что в общении на футбольных тренировках это не имеет никакого значения. Мол, все прекрасно друг друга понимают.

Что привнесут в клуб очередные бразильцы? Это покажет лишь время. А пока что даже такой осторожный в суждениях специалист как Фонсека, говорит, что он поражен, насколь быстро новички адаптируются в команде и вливаются в новый коллектив. Некоторые из них даже забивали свои первые голы в первых же контрольных матчах на межсезонных сборах. Возможно, кто-то из них отличится и в игре «Шахтера» в Суперкубке Украины.

Совсем другое дело – переход из киевского «Динамо» Жуниора Мораеса. Переход можно сравнить если и не с трансфером из «Барселоны» в «Реал», то с трансфером из «Милана» в «Интернационале» точно. Ведь в современных украинских реалиях это команды - живущие в одном городе, как и две итальянские команды из Милана. И если с адаптацией в «бразильском» «Шахтере» у Мораеса явно не будет больших проблем, то вот в психологическом плане это переход может доставить много неприятных моментов. Игрок, продолжая жить в Киеве, перешел в стан «заклятого соперника». Реакция болельщиков может быть самой непредсказуемой.

Новичками «Шахтера» в это межсезонье стали молодые бразильцы - полузащитники Маркиньос Сиприано (Сан-Паулу), Майкон (Коринтианс), нападающие Фернандо (Палмейрас) и Кайоде (Манчестер Сити), опытный экс-игрок киевского «Динамо» Жуниор Мораес и молодой голкипер из львовских «Карпат» Алексей Шевченко.

А вот в киевском «Динамо» потери явно перевесили приобретения. Ушедших Мораеса («Шахтер»), Антунеша (испанский «Хетафе»), Хачериди (греческий ПАОК) Мбокани, Ротаня, Гусева и Хлебаса полноценно заменили... двумя игроками. Бразильские защитник Сидклей (Атлетико-Паранаэнсе) и полузащитник Чече (Палмейрас) стали единственными новичками команды. Вратарь Денис Бойко вернулся в «Динамо» на правах аренды из турецкого «Бешикташа» еще в феврале 2018 года, а летом лишь только подписал полноценный контракт с клубом. Не самый богатый выбор игроков у клуба, претендующего на титул чемпиона Украины.

При этом, главный тренер столичной команды Александр Хацкевич не кажется удрученным ситуацией. И требования у него минимальны. Буквально за двое суток до стартового матча сезона – за Суперкубок – он отметил: На трансферном рынке на данный момент мы выполнили работу процентов на 75. По-прежнему продолжается поиск нападающего. А с учетом того, что команду может покинуть Дерлис Гонсалес, не помешает нам и фланговый полузащитник".

Фавориты сезона

К числу фаворитов нового сезона стоит отнести все те же две команды – «Динамо» и «Шахтер». Каких-либо революционных изменений в составах других клубов, их финансировании, качественном изменении структуры, технической базы, стадионов или тренировочных полей попросту нет. Да ив паре «Шахтер» - «Динамо» есть большой перекос в сторону явного фаворита. Им, безусловно, является донецкий клуб.

Дончане смогли более-менее безболезненно пройти этап омоложения кадрового состава и будут строить новую команду уже с новыми «звездочками». Что касается киевлян, то найти замены ушедшим игрокам им попросту не удалось. Именно из этого пока складывается впечатление, что пропасть между «Динамо» и «Шахтером» будет только расти.

Разумеется, ответы на все вопросы даст только игра. А в данном случае их будет две. Уже в начале августа, в 3-м туре чемпионата Украины «Динамо» и «Шахтер» встретятся вновь. Ну и плюс, остальные игры чемпионата. Где обе команды-фавориты будут стараться избегать ненужных потерь очков. Впрочем, касательно 1-2 места в чемпионате, и «Динамо», и, тем более, «Шахтер» могут быть абсолютно спокойны.

Максимум, на который претендуют остальные – борьба за тройку. И в этом плане вновь фаворитом выглядит далеко не «Заря». Луганский клуб потерял своего ведущего вратаря и, на первых порах уж точно, будет испытывать серьезные волнения в игре задней линии. Вратарь – половина команды. А как поведут себя сменщики Лунина – вопрос очень большой и тревожный. А вот полтавская «Ворскла», несмотря на все свои финансовые проблемы, в межсезонье полностью сохранила состав и даже усилилась рядом игроков украинских клубов.

Не исключены сюрпризы и от команд «второго эшелона» и даже новичков элиты. Так, черниговская «Десна» еще год назад по спортивному принципу доказала свое место в элите украинского футбола. Но не была туда допущена «кабинетным решением» ФФУ. В Чернигове не опустили головы и не поникли – команда вновь доказала, что достойна элиты и в этот раз уже не нашлось причин не допустить клуб в Премьер-лигу. Теперь у команды будет шанс показать себя на совершенно ином уровне. И, не исключено, блеснуть в элите украинского футбола.

Более чем средний уровень большинства наших команд только способствует такому развитию событий. И это касается не только черниговской «Десны».

Кирилл Стадниченко