Сборная Украины будет тренироваться в Киеве перед стартом в Лиге наций
12:55, 20 июля 2018Футбол
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Тренировочный сбор подопечных Андрея Шевченко начнется 3 сентября.
Сборная Украины провелет сбор перед стартом в Лиге наций в Киеве / Фото Павла Кубанова
В штабе сборной Украины окончательно определились с планами подготовки к стартовому поединку Лиги наций, который пройдет 6 сентября в Чехии.
Как сообщает сайт "Команда 1", сбор начнется 3 сентября в Киеве, хотя ранее его планировали провести во Львове.
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Тренировки будут проходить на учебно-тренировочном комплексе имени Банникова и, если потребуется, на НСК «Олимпийский».
5 сентября команда отправится в Чехию, где 6-го числа сыграет против местной сборной.
После матча сборная Украины прибудет во Львов, где будет готовиться к матчу со Словакией, который состоится 9 сентября на «Арене Львов» при пустых трибунах.
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