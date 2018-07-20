Сборная Украины будет тренироваться в Киеве перед стартом в Лиге наций

Тренировочный сбор подопечных Андрея Шевченко начнется 3 сентября.

В штабе сборной Украины окончательно определились с планами подготовки к стартовому поединку Лиги наций, который пройдет 6 сентября в Чехии.

Как сообщает сайт "Команда 1", сбор начнется 3 сентября в Киеве, хотя ранее его планировали провести во Львове.

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Тренировки будут проходить на учебно-тренировочном комплексе имени Банникова и, если потребуется, на НСК «Олимпийский».

5 сентября команда отправится в Чехию, где 6-го числа сыграет против местной сборной.

После матча сборная Украины прибудет во Львов, где будет готовиться к матчу со Словакией, который состоится 9 сентября на «Арене Львов» при пустых трибунах.