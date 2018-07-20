Агент Милевского: информация о нарушениях режима Артемом - бред

Стали известны подробности ухода футболиста из "Динамо" (Брест).

Уход форварда Артема Милевского из белорусского клуба «Динамо» (Брест) связан исключительно с футбольными причинами, а нарушения дисциплины - выдумка.

Об этом заявил агент Милевского Александр Панков в интервью белорусскому сайту "Трибуна".

"Ситуация простая. Артему было предложено расторгнуть контракт. С «Динамо» у нас были определенные договоренности, что если появятся нюансы или предложения, мы можем расстаться. К этому и пришли. А утром я прочитал про проблемы с дисциплиной. Это полный бред.

Подобные истории тянутся за Артемом со времен киевского «Динамо». И из какой бы команды он ни уходил, будут разговоры о дисциплине. Постоянно говорят о каких-то скандалах. Но это полная ерунда и бред. Проблем с дисциплиной у моего подопечного не было. Просто меняется концепция. Новый главный тренер видит игру команды иначе. И в его видение Артем не вписывается. Поэтому и было принято решение разойтись. Руководство клуба озвучило свою позицию, я переговорил с Артемом и мы приняли это решение", - сообщил Панков.

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По словам агента, Милевскому удалось полностью перезапустить свою карьеру в "Динамо" (Брест), где он был одним из лидеров.

"Артем профессионально выполнял свои обязанности. За год, проведенный в Бресте, он отдал много голевых передач. Это очень хороший результат. И у него будут очень хорошие предложения. Сегодня мы начинаем активно включаться даже не в поиск команды, а уже в стадию переговоров. Еще две недели назад у меня по Артему была пара предложений. Будем работать. И в ближайшее время Артем будет в новой команде".

При этом вероятность ухода Милевского в украинский клуб остается минимальной.

"Мы рассматриваем все варианты. Пожалуй, наверное, только не Украину. Потому что там он будет играть только в киевском «Динамо», - отметил Александр Панков.

Как сообщал УНИАН, экс-форвард сборной Украины Артем Милевский перешел в "Динамо" (Брест) год назад. Вместе с клубом он выиграл Кубок Беларуси сезона-2017/2018 и Суперкубок-2018.

За год Артем провел 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 передач. В прошлом сезоне Милевский помог команде финишировать в чемпионате на 4-м месте.