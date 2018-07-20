Бразилец Неймар: несмотря на слухи, остаюсь в ПСЖ

11:00, 20 июля 2018
Футбол
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Неймар / readfootball.com

Ранее появились слухи, что 26-летний бразилец пополнит состав мадридского «Реала».

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«Я остаюсь в «ПСЖ». Я перешёл в этот клуб ради нового вызова и достижения результатов. Надеюсь, мы проведём успешный сезон. Пресса любит провоцировать слухи, но всем известно, как много для меня значит «ПСЖ», - приводит слова Неймара FOX Sports.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл за клуб 30 матчей и отметился 29 забитыми мячами.

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Теги: #ПСЖ#Неймар