Бразилец Неймар: несмотря на слухи, остаюсь в ПСЖ

26-летний форвард подтвердил, что не собирается покидать клуб.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар заявил, что не собирается покидать французский клуб этим летом.

Ранее появились слухи, что 26-летний бразилец пополнит состав мадридского «Реала».

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«Я остаюсь в «ПСЖ». Я перешёл в этот клуб ради нового вызова и достижения результатов. Надеюсь, мы проведём успешный сезон. Пресса любит провоцировать слухи, но всем известно, как много для меня значит «ПСЖ», - приводит слова Неймара FOX Sports.

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл за клуб 30 матчей и отметился 29 забитыми мячами.

Как сообщал УНИАН, бразильский голкипер Алиссон Беккер перешел из "Ромы" в "Ливерпуль", став самым дорогим вратарем мира.