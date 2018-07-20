Самый дорогой вратарь в истории: Ливерпуль заплатит Роме за Алиссона Бекера 62 миллиона

ФК "Рома", где Бекер выступал с 2016 года, подтвердила уход голкипера и пожелала удачи в его "новом приключении".

Вратарь сборной Бразилии Алиссон Бекер перешел из итальянской "Ромы" в английский "Ливерпуль".

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

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"Надеюсь, я смогу сыграть свою роль в истории "Ливерпуля", смогу выигрывать трофеи и стану частью проекта, который строится здесь последних несколько лет", - приводит "Ливерпуль" слова Алиссона.

Длительность контракта "Ливерпуль" не уточнил отметил лишь его долгосрочность. Однако, по данным СМИ речь идет о шестилетнем соглашении с Алиссоном.

Римский клуб получит от "Ливерпуля" 62,5 миллиона евро, отмечает Eurosport. В контракте Алиссона прописаны бонусы, зависящие от выступления команды и самого игрока, которые добавят стоимости бразильца еще 10 миллионов. Таким образом, трансфер Бекера может вырасти до 72,5 млн евро.

ФК "Рома", где Бекер выступал с 2016 года, уход футболиста подтвердила и пожелала удачи в его "новом приключении".

Thank you @Alissonbecker and good luck with your new adventure 🧤 pic.twitter.com/i1ic1tLPyQ — AS Roma English (@ASRomaEN) July 19, 2018

Алиссон Бекер перешел в "Рому" за 8 млн евро в июле 2016 года и стал основном вратарем в сезоне-2017/18.

Ранее самым дорогим считали трансфер голкипера Джанлуиджи Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году, который оценили в 52 миллиона евро.