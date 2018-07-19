Шахтер - Динамо, матч за Суперкубок Украины: прогнозы букмекеров

Букмекеры назвали фаворита матча за Суперкубок Украины-2018.

В субботу, 21 июля, матчем в Одессе между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" в Украине стартует футбольный сезон-2018/2019.

Эти команды, за редким исключением, являются постоянными участниками поединка за Суперкубок Украины - он же третий по значимости национальный трофей.

Горняки и динамовцы прекрасно осведомлены о возможностях друг друга: только в 2018 году они встречались между собой уже трижды, при этом делали это в разных городах - в Харькове в рамках УПЛ (хозяином был "Шахтер"), в Днепре в финале Кубка Украины и в Киеве - вновь в УПЛ, на этот раз на поле "Динамо".

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Четвертая встреча "Шахтер" - "Динамо" за год состоится в четвертом городе - в Одессе. Интересно, что из трех матчей, проведенных в 2018-м, динамовцы выиграли два, а "Шахтер" - только один. Однако горняки этот недочет легко компенсируют завоеванными трофеями - команда Паулу Фонсеки уже два года подряд в Украине делает "золотой дубль" (чемпионство + Кубок).

По прогнозам букмекеров, преимущество перед очередным свиданием имеют "оранжево-черные": "Шахтер" считается фаворитом Суперкубка.

Как сообщает сайт Betexplorer, собирающий данные из двух десятков крупнейших контор мира, средний коэффициент на победу "Шахтера" в основное время - 2,09. Успех в основное время динамовцев оценивается котировкой 3,07. Ничья в основные 90 минут имеет коэффициент 3,38. Кстати, в этом случае дополнительное время назначено не будет, а команды сразу проведут испытание 11-метровыми ударами.

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Как сообщал УНИАН, билеты на матч "Шахтер" - "Динамо" в Одессе поступили в продажу и стоят от 60 до 1700 гривен.

Поединок за Суперкубок Украины-2018 состоится в Одессе, на стадионе "Черноморец", 21 июля. Начало - в 21.00.

Тем, кому не удастся увидеть поединок вживую, напомним, что прямая трансляция матча запланирована на телеканале "Футбол 1" начиная с 20.50.