Гендиректор луганской "Зари": три игрока переходят в команду из киевского "Динамо"

Сергей Рафаилов подтвердил трансферные слухи летнего межсезонья.

Генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов прокомментировал появившуюся в Интернете информацию относительно игроков своего клуба, а аткже потенциальных новичков.

Комментарий Рафаилов дал официальному сайту ФК "Заря".

В частности, он подтвердил информацию о том, что три игрока киевского «Динамо» вскоре пополнят состав клуба:

"Это правда. С Казаковым будет подписан трёхлетний полноценный контракт. Что же касается Михайличенко и Леднева, то с ними будут заключены арендные соглашения. Обо всём этом мы сообщим на официальном сайте", - отметил функционер.

Как сообщал УНИАН, луганская "Заря" заняла 4-е место в прошлом сезоне украинской футбольной Премьер-лиги и начнет новый сезон с квалификации Лиги Европы.