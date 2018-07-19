Брестское "Динамо" расстанется с Милевским из-за нарушений дисциплины - СМИ

Один из источников, близкий к клубу, сообщил, что это решение может быть связано с нарушением дисциплины

Брестское «Динамо» в ближайшее время расстанется с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем.

Один из источников, близкий к клубу, сообщил, что это решение может быть связано с нарушением дисциплины, сообщает Трибуна.

Также существовала вероятность расставания с Павлом Савицким. Однако на данный момент он остается в команде.

Отметим, что Гаврилович является капитаном команды. В нынешнем сезоне провел 13 матчей.

Милевский имеет второй результат в команде по системе «гол + пас» – на его счету 10 (3+7) баллов в 14 матчах. Полная статистика Милевского здесь. Лучше показатель только у Савицкого 13 (9+4) балла. Также Савицкий является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

Ранее главный тренер «Динамо» Алексей Шпилевский говорил о том, что Милевский еще не до конца раскрыл свой потенциал.

Также эту информацию "Прессболу" подтвердила пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова.

"Действительно, ФК "Динамо-Брест" расстается с Артемом Милевским и Алексеем Гавриловичем. Павел Савицкий также в скором времени покинет команду. Он переведен на индивидуальный режим тренировок и в заявку не попадает. Учитывая трансферную стоимость этого игрока, принято решение о его продаже.

Вместе с тем, причины, по которым "Динамо-Брест" расстаётся с данными игроками, клуб не разглашает. Расстаемся уважительно и надеемся, что эти футболисты при своей квалификации найдут достойные варианты продолжения работы", — отметила Хижинкова.