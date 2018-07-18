Динамо представило игровую форму от нового технического спонсора (фото)

Киевский клуб подписал контракт с известной компанией экипировки New Balance.

Киевское "Динамо" презентовало форму на сезон-2018/19.

В этом году производителем экипировки киевского клуба стала компания New Balance. Контракт подписан на 3 года. Ранее на протяжении более 20 лет «Динамо» сотрудничало с adidas.

Домашний и выездной комплекты игровой форм сохранили прежнюю цветовую гамму - белую и синюю.

Представление новой формы на НСК "Олимпийский" было открытым для всех желающих.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", начиная с сезона 2019/20, New Balance будет разрабатывать для киевлян экипировку эксклюзивного дизайна.