Динамо представило игровую форму от нового технического спонсора (фото)

23:25, 18 июля 2018
Футбол
332 0
ФК "Динамо"

В этом году производителем экипировки киевского клуба стала компания New Balance. Контракт подписан на 3 года. Ранее на протяжении более 20 лет «Динамо» сотрудничало с adidas.

Домашний и выездной комплекты игровой форм сохранили прежнюю цветовую гамму - белую и синюю.

Представление новой формы на НСК "Олимпийский" было открытым для всех желающих. 

Как сообщает официальный сайт "Динамо", начиная с сезона 2019/20, New Balance будет разрабатывать для киевлян экипировку эксклюзивного дизайна.

ФК &quot;Динамо&quot;
ФК &quot;Динамо&quot;
ФК &quot;Динамо&quot;

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Динамо Киев