Динамо представило игровую форму от нового технического спонсора (фото)
23:25, 18 июля 2018Футбол
332 0
Киевский клуб подписал контракт с известной компанией экипировки New Balance.
ФК "Динамо"
Киевское "Динамо" презентовало форму на сезон-2018/19.
В этом году производителем экипировки киевского клуба стала компания New Balance. Контракт подписан на 3 года. Ранее на протяжении более 20 лет «Динамо» сотрудничало с adidas.
Домашний и выездной комплекты игровой форм сохранили прежнюю цветовую гамму - белую и синюю.
Представление новой формы на НСК "Олимпийский" было открытым для всех желающих.
Как сообщает официальный сайт "Динамо", начиная с сезона 2019/20, New Balance будет разрабатывать для киевлян экипировку эксклюзивного дизайна.
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
ФК "Динамо"
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter