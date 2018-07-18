"Динамо" дозаявило 6 игроков перед стартом нового сезона 2018/19

18:12, 18 июля 2018
Футбол
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Артур Рудько дозаявлен в Список А игроков киевского &quot;Динамо&quot; / facebook.com/fcdynamoua

В ней присутствуют шесть новых имен, среди которых вратарь Артур Рудько, которого заявили по списку А, сообщает SportArena.

А вот по списку Б проходят пятеро молодых исполнителей. Среди них — экс-хавбек Стали Дмитрий Копытов, который в прошлом сезоне принял участие в 19 поединках (5 — в основе, 2 гола) за каменчан.

Оставшиеся четыре игрока — вратарь Руслан Нещерет, защитники Николай Ярош и Александр Романчук, а также хавбек Юрий Шпирка.

Ранее сообщалось, что в заявке Динамо нет нескольких легионеров, которые по-прежнему находятся на контракте — защитников Карлоса Самбрано, Александара Пантича, а также полузащитников Дерлиса Гонсалеса и Никиты Корзуна.

В первом туре украинской Премьер-лиги "Динамо" сыграет дома с полтавской "Ворсклой", игра состоится 25 июля.

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Теги: #УПЛ#Динамо Киев