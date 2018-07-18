Ярмоленко весело адаптируется в английском "Вест Хэме" - с песнями и троллингом одноклубников

15:46, 18 июля 2018
Футбол
243 0
Ярмоленко прекрасно адаптируется в новом клубе / whufc.com

Полузащитник сборной Украины по футболу и английского клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко поделился роликом, как едет в машине с партенром по команде Иссой Диопом и поет хит Верки Сердючки "Все будет хорошо".

Ярмоленко перешел в "Вест Хэма" 11-го июля, подписав контракт на 4 года, напоминает ПроСпорт.

Украинец уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче.

Как видно из ролика, игрок прекрасно адаптируется в новом для себя клубе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Андрей Ярмоленко#Вест Хэм Юнайтед