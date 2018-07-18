Ярмоленко весело адаптируется в английском "Вест Хэме" - с песнями и троллингом одноклубников
15:46, 18 июля 2018Футбол
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Ярмоленко то троллит одного одноклубника, то другому поет украинские песни.
Ярмоленко прекрасно адаптируется в новом клубе / whufc.com
Полузащитник сборной Украины по футболу и английского клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко поделился роликом, как едет в машине с партенром по команде Иссой Диопом и поет хит Верки Сердючки "Все будет хорошо".
Ярмоленко перешел в "Вест Хэма" 11-го июля, подписав контракт на 4 года, напоминает ПроСпорт.
Украинец уже дебютировал за новый клуб в товарищеском матче.
Как видно из ролика, игрок прекрасно адаптируется в новом для себя клубе.
Ярмоленко зажигает Верку Сердючку pic.twitter.com/jtCP9zOyUP— Виктория Балас (@balasvika) 18 июля 2018 г.
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