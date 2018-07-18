Письмо главного тренера сборной Хорватии, где он обвиняет власть в коррупции, оказалось фейком

Автором скандального письма оказался журналист, назвавший это экспериментом.

Открытое письмо, якобы написанное главным тренер сборной Хорватии Златко Даличем, адресованное хорватским политикам, оказалось фейком.

Ранее на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebook появилось обращение главного тренера хорватской сборной Златко Далича, в котором он обвиняет власть в коррупции, критикует политиков и утверждает, что все призовые от ЧМ-2018 (23 миллиона евро) команда отдаст в детский благотворительный фонд.

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На самом деле автором письма является журналист Игор Премужич.

«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Златко Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту. Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Златко Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», – сказал Премужич.

Напомним, сборная Хорватии впервые в истории стала финалистом чемпионата мира по футболу. В финале хорваты уступили Франции - 2:4.