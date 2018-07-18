Реал отдаст украинца Лунина в аренду в случае покупки бельгийца Куртуа

13:46, 18 июля 2018
Футбол
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Голкипер "Реала" Андрей Лунин может уйти в аренду / Real Madrid

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин будет отдан в аренду в один из клубов испанской Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) в случае приобретения "Сливочными" голкипера "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Об этом сообщает испанская газета Marca.

Напомним, экс-голкипер "Зари" Андрей Лунин подписал с "Реалом" 6-летний контракт и уже приступил к тренировкам с командой.

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Теги: #Андрей Лунин#Реал Мадрид