Реал отдаст украинца Лунина в аренду в случае покупки бельгийца Куртуа
13:46, 18 июля 2018Футбол
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Тем временем Андрей Лунин продолжает тренировки с мадридским клубом.
Голкипер "Реала" Андрей Лунин может уйти в аренду / Real Madrid
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин будет отдан в аренду в один из клубов испанской Сегунды (второй дивизион чемпионата Испании) в случае приобретения "Сливочными" голкипера "Челси" и сборной Бельгии Тибо Куртуа.
Об этом сообщает испанская газета Marca.
Напомним, экс-голкипер "Зари" Андрей Лунин подписал с "Реалом" 6-летний контракт и уже приступил к тренировкам с командой.
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