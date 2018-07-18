Шахтер в центре Киева представил пятерых новичков
10:50, 18 июля 2018Футбол
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Игроками клуба стали бразильцы Жуниор Мораес, Майкон, Фернандо и Сиприано, а также украинский голкипер Алексей Шевченко.
"Шахтер" представил пятерых новичков / ФК "Шахтер"
Донецкий «Шахтер» провел презентацию пятерых новичков.
Этим летом состав «горняков» уже пополнили голкипер Алексей Шевченко, полузащитники Майкон, Фернандо и Сиприано, а также нападающий Жуниор Мораес. Они получили игровые футболки из рук главного тренера Паулу Фонсеки.
Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Презентация состоялась в самом центре Киева, на террасе, расположенной на верхнем этаже столичного ЦУМа.
"Шахтер" начнет сезон матчем за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где встретится с киевским "Динамо".
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