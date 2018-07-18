Шахтер в центре Киева представил пятерых новичков

10:50, 18 июля 2018
Футбол
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"Шахтер" представил пятерых новичков / ФК "Шахтер"

Этим летом состав «горняков» уже пополнили голкипер Алексей Шевченко, полузащитники Майкон, Фернандо и Сиприано, а также нападающий Жуниор Мораес. Они получили игровые футболки из рук главного тренера Паулу Фонсеки.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Презентация состоялась в самом центре Киева, на террасе, расположенной на верхнем этаже столичного ЦУМа. 

"Шахтер" начнет сезон матчем за Суперкубок Украины 21 июля в Одессе, где встретится с киевским "Динамо".

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