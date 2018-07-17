Сборная Украины среди 19-летних обыграла Францию на юниорском Евро

Украинцы с победы стартовали в финальной части чемпионата континента.

Юниорская сборная Украины по футболу провела стартовый матч в финальной части чемпионата Европы-2018 среди 19-летних. В первом туре украинцы сенсационно обыграли французов со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Георгий Цитаишвили. Приняв мяч в штрафной площади французов, он финтом убрал защитника и технично пробил в ближний угол. Впрочем, уже на 23-й минуте Рафик Гитан сравнял счет.

На 64-й минуте произошел один из ключевых эпизодов матча: французский защитник нарушил правила, пытаясь помешать Владиславу Супряге выйти один на один с вратарем. Арбитр принял справедливое решение, удалив игрока и оставив Францию в меньшинстве.

На последних минутах украинцы полностью владели инициативой и закономерно вырвали победу в матче: Сергей Булеца получил пас от Цитаишвили и пробил с края штрафной площади. Этот гол принес победу сборной Украины - 2:1.

Отметим, что в группе В, где выступает Украина, сыгран еще один матч - Англия - Турция - 3:2.

Во втором туре на Евро-2018 соперником украинцев будет команда Англии (20 июля), а в третьем туре подопечные Александра Петракова сразятся с Турцией (23 июля).

Две лучшие команды группы продолжат борьбу в полуфиналах. Также по итогам Евро-2018 станут известны участники чемпионата мира-2019 (U-20), которыми станут лучшие пять команд континентального турнира.

Франция U-19 – Украина U-19 1:2

Голы: 0:1 – 13 Цитаишвили, 1:1 – 23 Гитан, 1:2 – 86 Булеца.

Украина U-19 – Кучерук, Миколенко, Бондарь, Попов, Конопля, Хахлев (Беляев, 90), Дрышлюк, Булеца (Ременюк, 89), Корниенко, Цитаишвили (Мусолитин, 90), Супряга.