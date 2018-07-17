Зидан получит должность в Ювентусе - СМИ
18:20, 17 июля 2018Футбол
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Французский тренер последует за Криштиану Роналду, с которым работал в "Реале".
Зинедин Зидан / Financial Tribun
Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан получит должность советника в туринском "Ювентусе".
Об этом сообщает портал Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к семье Аньелли, владеющей туринским клубом.
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Отмечается, что французский специалист начнет работу в октябре в качестве советника спортивного директора "бьянко-нери" Фабио Паратичи.
Сообщается, что на решение Зидана присоединиться к "Ювентусу" повлиял переход нападающего Криштиану Роналду в этот клуб, который состоялся 10 июля.
Напомним, что Зидан в июне неожиданно подал в отставку с поста главного тренера "Реала" после того, как привел команду к третьей подряд победе в Лиге чемпионов.
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