Зидан получит должность в Ювентусе - СМИ

Французский тренер последует за Криштиану Роналду, с которым работал в "Реале".

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан получит должность советника в туринском "Ювентусе".

Об этом сообщает портал Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к семье Аньелли, владеющей туринским клубом.

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Отмечается, что французский специалист начнет работу в октябре в качестве советника спортивного директора "бьянко-нери" Фабио Паратичи.

Сообщается, что на решение Зидана присоединиться к "Ювентусу" повлиял переход нападающего Криштиану Роналду в этот клуб, который состоялся 10 июля.

Напомним, что Зидан в июне неожиданно подал в отставку с поста главного тренера "Реала" после того, как привел команду к третьей подряд победе в Лиге чемпионов.