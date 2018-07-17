Зидан получит должность в Ювентусе - СМИ

18:20, 17 июля 2018
Футбол
170 0
Зинедин Зидан / Financial Tribun

Об этом сообщает портал Libertad Digital со ссылкой на источник, близкий к семье Аньелли, владеющей туринским клубом.

Читайте такжеРеал объявил имя нового тренера

Отмечается, что французский специалист начнет работу в октябре в качестве советника спортивного директора "бьянко-нери" Фабио Паратичи.

Сообщается, что на решение Зидана присоединиться к "Ювентусу" повлиял переход нападающего Криштиану Роналду в этот клуб, который состоялся 10 июля.

Напомним, что Зидан в июне неожиданно подал в отставку с поста главного тренера "Реала" после того, как привел команду к третьей подряд победе в Лиге чемпионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ювентус#Зинедин Зидан