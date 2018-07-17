В сборной Исландии отправили в отставку легендарного тренера-стоматолога

Хеймир Хадльгримссон покинул свой пост.

Футбольная ассоциация Исландии сообщила в твиттере о том, что главный тренер национальной команды Хеймир Хадльгримссон не стал продлевать контракт и покинул свой пост.

Специалист работал с "викингами" с 2011 года - вначале на должности помощника главного тренера, с 2014 года - на паритетных началах с Ларсом Лагербеком, а с 2016 года - руководил командой самостоятельно.

Интересно, что до 2016-го Хадльгримссон совмещал тренерскую деятельность с работой обычного стоматолога - он имел собственный стоматологический кабинет на исландском острове с населением 4000 человек.

Читайте такжеГолкипер сборной Исландии после отбитого пенальти от Месси перешел в азербайджанский клуб

Отметим, что в последние годы сборная Исландии добилась самых весомых результатов за всю историю. В 2016 году команда впервые пробилась на чемпионат Европы, где дошла до 1/4 финала.

А два года спустя исландцы, пройдя в квалификации сборную Украины, дебютировали и в финальных турнирах чемпионата мира. Однако на ЧМ-2018 из группы им выйти не удалось - команда заняла последнее, 4-е место в квартете D.