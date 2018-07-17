Карпаты подписали экс-игрока Ромы и еще двоих новичков
Атакующий полузащитник «Ромы» Кевин Мендес стал игроком львовских «Карпат».
Контракт рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт "Карпат".
Уругваец Кевин Мендес – воспитанник клуба «Пеньяроль». В 2015 году за 1,8 млн евро он перешел в итальянскую «Рому». За основную команду римского клуба, впрочем, он так и не сыграл. Выступал в аренде за «Перуджу» и «Лозанну».
Екс-півзахисник @OfficialASRoma Кевін Мендес @KevinMendezz10 став гравцем львівських Карпат💪⚽#fckl_news#WelcomeToPride#новини_Карпатpic.twitter.com/DCdCTnKwcK— FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 17 липня 2018 р.
Предыдущий сезон 22-летний уругваец на правах аренды выступал за «Витербезе Кастренсе» из итальянской Серии С.
Кроме того, "Карпаты" подписали еще двоих новичков. Игроками львовской команды стали 26-летний боснийский защитник Ади Мегремич, чьей последней командой был "Железничар", а также 25-летний украинский защитник Олег Бородай, выступавший за ФК "Полтава".
Новый сезон в УПЛ "Карпаты" начнут 22 июля домашней игрой с "Александрией".