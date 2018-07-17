Карпаты подписали экс-игрока Ромы и еще двоих новичков

Новый сезон в Премьер-лиге "Карпаты" начнут 22 июля домашней игрой с "Александрией".

Атакующий полузащитник «Ромы» Кевин Мендес стал игроком львовских «Карпат».

Контракт рассчитан на 3 года, сообщает официальный сайт "Карпат".

Уругваец Кевин Мендес – воспитанник клуба «Пеньяроль». В 2015 году за 1,8 млн евро он перешел в итальянскую «Рому». За основную команду римского клуба, впрочем, он так и не сыграл. Выступал в аренде за «Перуджу» и «Лозанну».

Предыдущий сезон 22-летний уругваец на правах аренды выступал за «Витербезе Кастренсе» из итальянской Серии С.

Кроме того, "Карпаты" подписали еще двоих новичков. Игроками львовской команды стали 26-летний боснийский защитник Ади Мегремич, чьей последней командой был "Железничар", а также 25-летний украинский защитник Олег Бородай, выступавший за ФК "Полтава".

Новый сезон в УПЛ "Карпаты" начнут 22 июля домашней игрой с "Александрией".