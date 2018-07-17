Зинченко отправился с Ман Сити в турне по США

Подопечных Гвардиолы ожидают спарринги с "Боруссией", "Ливерпулем" и "Баварией".

Английский «Манчестер Сити» объявил список футболистов, которые отправились в летнее турне по Соединенным Штатам Америки. Вместе с командой отправляется за океан и украинский полузащитник Александр Зинченко.

Об этом сообщает официальный сайт "Ман Сити".

Отметим, что в течение следующих 11 дней манчестерский клуб сыграет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».

Ранее сообщалось, что Зинченко может летом сменить клуб. По информации СМИ, интерес к 21-летнему игроку проявляли «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».