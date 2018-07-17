Зинченко отправился с Ман Сити в турне по США
15:45, 17 июля 2018Футбол
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Подопечных Гвардиолы ожидают спарринги с "Боруссией", "Ливерпулем" и "Баварией".
Александр Зинченко едет с "Манчестер Сити" в турне по США / twitter.com
Английский «Манчестер Сити» объявил список футболистов, которые отправились в летнее турне по Соединенным Штатам Америки. Вместе с командой отправляется за океан и украинский полузащитник Александр Зинченко.
Об этом сообщает официальный сайт "Ман Сити".
Отметим, что в течение следующих 11 дней манчестерский клуб сыграет товарищеские матчи с дортмундской «Боруссией», «Ливерпулем» и «Баварией».
Ранее сообщалось, что Зинченко может летом сменить клуб. По информации СМИ, интерес к 21-летнему игроку проявляли «Фулхэм», «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон».
Our US Tour travelling squad in full! ⚽️🇺🇸 #mancitypic.twitter.com/DjXX9hKHfl— Manchester City (@ManCity) 17 липня 2018 р.
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