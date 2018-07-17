«Шахтер» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок Украины
14:52, 17 июля 2018Футбол
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Сильнейшая команда Украины тренируется на загородной базе "Святошин".
"Шахтер" продолжает подготовку к первому матчу сезона / shakhtar.com
Донецкий «Шахтер» готовится к старту нового сезона - поединку с «Динамо» за Суперкубок Украины - на загородной базе «Святошин».
Утренняя тренировка началась с короткой разминки в фитнес-центре, затем уже на газоне футболисты работали над точностью передач в касание на ограниченном пространстве, а также быстрым переходом из обороны в атаку, сообщает официальный сайт донецкой команды.
Под конец сессии команду разделили на группы: полузащитники и нападающие под руководством Нуну Кампуша занимались моделированием атакующих действий, а защитники вместе с Паулу Фонсекой осваивали организацию игры в обороне.
Веллингтон Нем, травмировавшийся еще на сборе в Австрии, вернулся в общую группу и провел полноценную тренировку.
Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 21 июля в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе.
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