«Шахтер» продолжает подготовку к матчу за Суперкубок Украины

Сильнейшая команда Украины тренируется на загородной базе "Святошин".

Донецкий «Шахтер» готовится к старту нового сезона - поединку с «Динамо» за Суперкубок Украины - на загородной базе «Святошин».

Утренняя тренировка началась с короткой разминки в фитнес-центре, затем уже на газоне футболисты работали над точностью передач в касание на ограниченном пространстве, а также быстрым переходом из обороны в атаку, сообщает официальный сайт донецкой команды.

Под конец сессии команду разделили на группы: полузащитники и нападающие под руководством Нуну Кампуша занимались моделированием атакующих действий, а защитники вместе с Паулу Фонсекой осваивали организацию игры в обороне.

Веллингтон Нем, травмировавшийся еще на сборе в Австрии, вернулся в общую группу и провел полноценную тренировку.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» – «Динамо» состоится 21 июля в 21:00 на стадионе «Черноморец» в Одессе.