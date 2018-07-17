ФИФА изучит вопрос появления Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии

Дисквалифицированный тренер команды появился на общем фото в раздевалке команды после финала ЧМ-2018.

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает обстоятельства появления Огнена Вукоевича в раздевалке сборной Хорватии после финала чемпионата мира.

– ФИФА изучает этот вопрос. Больше комментариев у нас нет, – сказали "Спорт-Экспресс" в пресс-службе ФИФА.

Финал мирового первенства состоялся 15 июля. Хорватская команда проиграла Франции со счетом 2:4. После игры в Сети появилась фотография с Президентом РФ Владимиром Путиным и хорватскими игроками, сделанная в раздевалке команды, на которой также присутствует 34-летний Вукоевич.

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Бывший полузащитник сборной Хорватии Вукоевич ранее был исключен из состава хорватской делегации и лишен аккредитации в связи с появившимся видеороликом после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира (2:2, 4:3 – пенальти).

Видео со словами Вукоевича широко тиражировалось в СМИ. Защитник команды Хорватии Домагой Вида, сидевший рядом с Вукоевичем и крикнувший "Слава Украине!", получил от ФИФА предупреждение.