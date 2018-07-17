Украинский тренер Максимов со скандалом покинул азербайджанскую "Кешлю"

Максимова не устроили условия контракта с бакинским клубом и он ушел после поражения от клуба с Мальты в еврокубках.

Главный тренер азербайджанского клуба «Кешля» Юрий Максимов покинул команду.

Максимова не устроили условия контракта с бакинским клубом и он ушел, сообщает azerisport.com.

Перед уходом украинский специалист попрощался с командой.

Отметим, что на этой неделе «Кешлю» ждет ответный матч квалификации Лиги Европы с мальтийским «Бальцаном» (первый матч завершился разгромным поражением со счетом 1:4).

«Мой уход из «Кешли» не связан с поражением от «Бальцана». Мы играли достойно и результат был не по игре. Я желаю удачи команде. Они все молодцы. Я не знаю, кто будет во главе команды в ответном матче с «Бальцаном», так как меня уже там нет.

Причина моего ухода? Меня не устроили те условия, которые выдвинуло мне руководство клуба. Мы еще месяц назад договорились с ним по новому контракту, но подписания тянулось. Как-то несерьезно было работать без контракта. Последующие условия руководства клуба меня не устроили», - заявил Максимов.

В свою очередь, глава Наблюдательного совета азербайджанского футбольного клуба «Кешля» Заур Ахундов отметил:

«Как можно закрывать глаза на такой результат? Мы тратим деньги на команду и должны требовать за это результат. Какова должна быть реакция руководства клуба за безвольное поражение от команды из Мальты, причем с крупным счетом?

Максимов - довольно неадекватный человек. Я, как глава клуба, после первой игры потребовал у него объяснений, почему новички команды сидят на «скамейке», после 1:3 он не сделал изменений, чтобы повлиять на результат, и не усилил атаку? Как можно продолжать играть в острожный футбол, когда ты проигрываешь 1:4? Ты должен предпринять что-то, дабы команда отыграла хотя бы один мяч, а не отмазываться словами, что растерялся во время игры.

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Естественно подобные вопросы – прерогатива тренера. Но, когда нет результата и команда безвольно проигрывает команде из Мальты, то руководство оставляет за собой право требовать объяснений.

С его контрактом никаких проблем не было. Какие вообще могут быть проблемы с этим? Мы же не можем содержать тренера без контракта. Документ был готов, он был на сборах, потом отправился прямиком в Мальту. Я подписал его контракт и он мог забрать его из офиса в любой момент. Вы думаете он начал бы работу с командой без контракта? Как вообще можно говорить о контракте, когда ты выпускаешь на поле неготовых футболистов. В последние дни он начал вести себя весьма неадекватно. Даже футболисты жаловались на него. Футболистам не нравилось, что он не дает им играть в футбол, а требует сидеть в обороне.

Эта ситуация не могла нас устраивать. В конце концов вся футбольная общественность страны была в шоке от такой игры и результата. Наш футбол разве на том уровне, чтобы пропускать от «Бальцана» четыре мяча?»

Максимов стал главным тренером "Кешля" в 2017 году и выиграл с командой Кубок Азербайджана 2017/18. Он был уволен после первого же еврокубкового матча команды в новом сезоне 2018/19.