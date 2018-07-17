Мать футболиста "Шахтера" Тайсона похитили в Бразилии

Злоумышленников быстро удалось найти, женщина не пострадала.

Мать полузащитника донецкого Шахтера и сборной Бразилии Тайсона Розаньелу Барселлос Фреду похитили вчера утром в Пелотасе.

Неизвестный прибыл на машине к дому, где проживает семья бразильца с букетом цветов, который якобы предназначался матери игрока в качестве подарка, сообщает SportArena со ссфлкой на Сorreio24horas.com.br.

Когда она получила их в руки, неизвестный неожиданно забросил ее в машину и немедленно скрылся с места преступления. Спустя несколько часов женщину нашли в соседнем муниципалитете. По предварительной информации, она находилась в кузове автомобиля, однако никаких телесных повреждений не получила.

Также известно, что полиция задержала четверых подозреваемых по этому делу. Все они находятся под арестом в одном из местных участков.