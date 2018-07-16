Как встречали в Париже сборную Франции после победы на ЧМ-2018 (фото, видео)

Сотни тысяч болельщиков приветствовали команду на Елисейских полях, а президент Эмманюэль Макрон организовал прием.

В понедельник в Париже прошли массовые празднования и народные гулянья в честь победы сборной Франции на чемпионате мира-2018 по футболу.

Сборная Франции в открытом автобусе проехался вдоль Елисейский полей, на которых собрались сотни тысяч болельщиков «Трехцветных».

Напомним, сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира. В финальном матче в Москве французская команда обыграла сборную Хорватии.