Как встречали в Париже сборную Франции после победы на ЧМ-2018 (фото, видео)
23:01, 16 июля 2018Футбол
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Сотни тысяч болельщиков приветствовали команду на Елисейских полях, а президент Эмманюэль Макрон организовал прием.
Сборная Франции вернулась домой после победы на ЧМ-2018 / REUTERS
В понедельник в Париже прошли массовые празднования и народные гулянья в честь победы сборной Франции на чемпионате мира-2018 по футболу.
Сборная Франции в открытом автобусе проехался вдоль Елисейский полей, на которых собрались сотни тысяч болельщиков «Трехцветных».
REUTERS
😮 #Fiersdetrebleuspic.twitter.com/MYBHvSQyxb— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
REUTERS
Напомним, сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира. В финальном матче в Москве французская команда обыграла сборную Хорватии.
Back at home... what a reception! 😍🏆#FiersdetreBleuspic.twitter.com/iTnm2mcLmP— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
LES BLEUS SONT LÀ !!!!!!!! #lequipeCDMpic.twitter.com/P2U8zKfVzf— la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) July 16, 2018
Hello Paris! 👋 pic.twitter.com/2lKbxCzf4q— French Team (@FrenchTeam) July 16, 2018
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