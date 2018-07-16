Как встречали в Париже сборную Франции после победы на ЧМ-2018 (фото, видео)

23:01, 16 июля 2018
Футбол
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Сборная Франции вернулась домой после победы на ЧМ-2018 / REUTERS

В понедельник в Париже прошли массовые празднования и народные гулянья в честь победы сборной Франции на чемпионате мира-2018 по футболу.

Сборная Франции в открытом автобусе проехался вдоль Елисейский полей, на которых собрались сотни тысяч болельщиков «Трехцветных».

REUTERS
REUTERS

Напомним, сборная Франции во второй раз в истории стала чемпионом мира. В финальном матче в Москве французская команда обыграла сборную Хорватии.

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Теги: #Франция#ЧМ-2018#сборная Франции