В Турине прошла презентация Роналду как игрока Ювентуса

Криштиану Роналду провел пресс-конференцию, на которой поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.

В понедельник вечером в Турине прошла презентация новичка «Ювентуса» португальца Криштиану Роналду. На специальной пресс-конференции 33-летний нападающий рассказал, почему он выбрал итальянский клуб, а также поделился эмоциями от переезда в Турин.

«Сложно ответить, почему я выбрал «Ювентус». На мой взгляд, это один из лучших клубов в мире. Думаю, что я принял взвешенное решение. Мои друзья и партнёры по команде давно говорили, что этот клуб мне подойдёт. Решение далось мне довольно легко, ведь я выбрал самый большой клуб в Италии.

Конечно, мне запомнился момент с овациями (в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прошлого сезона против «Реала» в Турине. – УНИАН). Здорово, когда твою игру так ценят. Надеюсь, что теперь я смогу отплатить фанатам за это внимание. Также я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня утром приехали в аэропорт.

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Я не думаю о том, чего ещё могу достичь в футболе. Я наслаждаюсь игрой в футбол, я ещё по-прежнему довольно молод. Мне нравится соревноваться, я любил это везде: в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Реале» и теперь в «Ювентусе». Когда я только начинал играть, я не мог и мечтать о таком количестве трофеев.

Я не расстраиваюсь, что покинул «Реал». Это большой клуб. При всём уважении к игрокам, но в моём возрасте они обычно уезжают в Катар или Китай. Я благодарен руководству «Ювентуса», что продолжу играть в большом клубе.

Понимаю, что в Серии А сложно играть, важны тактические нюансы. Но мне нравится сталкиваться с чем-то новым. Пусть и будет сложно, но в моей карьере и раньше были тяжёлые испытания. Сидеть и наслаждаться прежними успехами – не для меня. Хочу двигаться вперёд, к новым победам. Верю, что могу. Верю в партнёров по команде», - цитирует Роналду Football Italia.

Как сообщал УНИАН, Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" за 112 миллионов евро.