Ювентус отбил треть расходов на трансфер Роналду в первый день продажи футболок

17:04, 16 июля 2018
Футбол
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Футболки Роналду в Турине разлетаются как горячие пирожки / REUTERS

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Британское издание Mirror оценивает выручку около 39 миллионов евро, что составляет более 30% от полной стоимости трансфера португальца.

Напомним, в «Ювентус» Роналду перешел за 112 миллионов евро. Португалец вскоре должен быть представлен в качестве игрока «Юве».

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Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду