Ювентус отбил треть расходов на трансфер Роналду в первый день продажи футболок
17:04, 16 июля 2018Футбол
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По данным СМИ, выручка составляет около 39 миллионов евро.
Футболки Роналду в Турине разлетаются как горячие пирожки / REUTERS
В первый день продаж было продано около 520 тысяч футболок «Ювентуса» с фамилий Криштиану Роналду.
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Британское издание Mirror оценивает выручку около 39 миллионов евро, что составляет более 30% от полной стоимости трансфера португальца.
Напомним, в «Ювентус» Роналду перешел за 112 миллионов евро. Португалец вскоре должен быть представлен в качестве игрока «Юве».
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