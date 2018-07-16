Звезда сборной Франции отдал почти полмиллиона евро детям с инвалидностью
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым футболистом чемпионата мира-2018, отказался от денег, заработанных в составе национальной команды на турнире. Он передал их на благотворительность.
Как сообщает L’Equipe, игрок "ПСЖ" получил по 20 тысяч евро за каждый проведенный матч на ЧМ-2018, а также бонусы за голы, что в сумме составляет около 470 тысяч евро.
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Эти деньги 19-летний нападающий решил отдать на нужды детей с инвалидностью.
Мбаппе провел 7 матчей на турнире, в которых забил 4 гола. Вчера Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку чемпионата мира.
Кроме того, Мбаппе стал первым футболистом со времен Пеле, кому удалось забить гол в финальном матче ЧМ в возрасте до 20 лет.
Напомним, 15 июля сборная Франции победила в финале Хорватию и стала двукратным чемпионом мира.