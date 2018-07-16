Матч Динамо - Шахтер в рамках нового сезона УПЛ пройдет в пятницу

Игра состоится в рамках 3-го тура УПЛ.

Дирекция украинской Премьер-лиги опубликовала утвержденные даты и время начала матчей стартовых туров чемпионата сезона 2018/2019. Поединок 3-го тура, в котором встретятся гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер", пройдет в пятницу, 3 августа. Начало матча - в 19.00. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги. 3 ТУР 3 августа (пятница) Динамо — Шахтер 19:00 4 августа (суббота) Карпаты — Олимпик 17:00 Ворскла — ФК Львов 19:30 Заря — Черноморец 19:30 5 августа (воскресенье) Десна — Александрия 19:30 Арсенал-Киев — ФК Мариуполь 19:30

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