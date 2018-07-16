Матч Динамо - Шахтер в рамках нового сезона УПЛ пройдет в пятницу

15:48, 16 июля 2018
Футбол
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Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа / ФК "Шахтер"

Поединок 3-го тура, в котором встретятся гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер", пройдет в пятницу, 3 августа. Начало матча - в 19.00. 

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

3 ТУР

3 августа (пятница)

Динамо — Шахтер 19:00

4 августа (суббота)

Карпаты — Олимпик 17:00

Ворскла — ФК Львов 19:30

Заря — Черноморец 19:30

5 августа (воскресенье)

Десна — Александрия 19:30

Арсенал-Киев — ФК Мариуполь 19:30

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Теги: #матч Динамо Шахтер