Матч Динамо - Шахтер в рамках нового сезона УПЛ пройдет в пятницу
15:48, 16 июля 2018Футбол
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Игра состоится в рамках 3-го тура УПЛ.
Матч "Динамо" - "Шахтер" состоится в пятницу, 3 августа / ФК "Шахтер"
Дирекция украинской Премьер-лиги опубликовала утвержденные даты и время начала матчей стартовых туров чемпионата сезона 2018/2019.
Поединок 3-го тура, в котором встретятся гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер", пройдет в пятницу, 3 августа. Начало матча - в 19.00.
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
3 ТУР
3 августа (пятница)
Динамо — Шахтер 19:00
4 августа (суббота)
Карпаты — Олимпик 17:00
Ворскла — ФК Львов 19:30
Заря — Черноморец 19:30
5 августа (воскресенье)
Десна — Александрия 19:30
Арсенал-Киев — ФК Мариуполь 19:30
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