Роналду прибыл в Турин и спел "Юве! Юве!" (видео)
Криштиану Роналду прилетел в Турин, где, как ожидается, сегодня будет представлен в качестве игрока "Ювентуса". В аэропорту его встретила толпа фанатов. Роналду раздал автографы, а когда возвращался в помещение, спел негромко: "Юве! Юве!".
L'esclusivo dietro le quinte dell'incontro di @Cristiano con i suoi nuovi tifosi al #JMedical! 👋👍😁— JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018
Come vi sentite? 🎉🎉🎉
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Вскоре после прибытия Криштиану отправился в медицинский центр "бьянко-нери" и проходит обследование.
Напомним, "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 105 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2022 года.
Как сообщал УНИАН, "Реал" посвятил португальской "семерке" трогательное видео.