Роналду прибыл в Турин и спел "Юве! Юве!" (видео)

12:55, 16 июля 2018
Футбол
256 0
Криштиану Роналду прибыл в Турин / twitter.com/juventusfc

Криштиану Роналду прилетел в Турин, где, как ожидается, сегодня будет представлен в качестве игрока "Ювентуса". В аэропорту его встретила толпа фанатов. Роналду раздал автографы, а когда возвращался в помещение, спел негромко: "Юве! Юве!".

Вскоре после прибытия Криштиану отправился в медицинский центр "бьянко-нери" и проходит обследование.

Напомним, "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 105 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2022 года.

Как сообщал УНИАН, "Реал" посвятил португальской "семерке" трогательное видео. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Ювентус#Криштиану Роналду