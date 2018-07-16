Роналду прибыл в Турин и спел "Юве! Юве!" (видео)

Португальца встречали толпы поклонников.

Криштиану Роналду прилетел в Турин, где, как ожидается, сегодня будет представлен в качестве игрока "Ювентуса". В аэропорту его встретила толпа фанатов. Роналду раздал автографы, а когда возвращался в помещение, спел негромко: "Юве! Юве!".

Вскоре после прибытия Криштиану отправился в медицинский центр "бьянко-нери" и проходит обследование.

Напомним, "Ювентус" купил Роналду у "Реала" за 105 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2022 года.

Как сообщал УНИАН, "Реал" посвятил португальской "семерке" трогательное видео.